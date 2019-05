Cassazione: "Con la Brexit gli eurodeputati italiani salgono da 73 a 76"

Come si individuano i tre parlamentari? - "Considerato che l'assegnazione dei seggi avviene innanzitutto su base nazionale con il criterio dei quozienti interi e dei più alti resti", l'Ufficio Elettorale Nazionale della Corte di Cassazione rende noto che, "in assenza di ulteriori disposizioni normative", al fine di "individuare i tre parlamentari che si insedieranno in un secondo momento, adotterà i seguenti criteri".



Primo criterio - Il primo criterio consiste nell'individuazione delle tre liste che a livello nazionale hanno ottenuto seggi con i minori resti utilizzati o, in mancanza, con i minori resti non utilizzati.



Secondo criterio - Il secondo e ultimo criterio consiste nella sottrazione ad ognuna di dette tre liste di un seggio, individuato nell'ambito delle tre circoscrizioni cui è stato assegnato un seggio supplementare per effetto dell'aumento dei parlamentari da 73 a 76".



Seggi ancora da individuare - A questo fine, sottolinea la Cassazione, "qualora le tre liste abbiano ottenuto seggi in ognuna delle tre circoscrizioni così individuate, si sottrarrà un seggio per circoscrizione cominciando da quella in cui lo stesso è stato ottenuto, da una qualsiasi delle tre liste, con il decimale più basso o, in mancanza, con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzato. Ove una o più liste non abbiano ottenuto seggi in tutte e tre le circoscrizioni, si comincerà dalla lista o dalle liste che ne hanno avuti in una sola o in due delle tre circoscrizioni interessate dall'aumento dei seggi. Nel caso in cui a seguito dell'applicazione dei criteri di cui sopra, rimanessero ancora dei seggi da individuare, essi saranno ricercati nelle circoscrizioni in cui le liste interessate abbiano comunque ottenuto seggi".