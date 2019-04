Brexit, May ribadisce: "Il mio mandato è portare Gb fuori dall'Ue"

"Attuare la Brexit è il mandato che mi è stato affidato ed è ciò che sto facendo". Lo ha ribadito la premier britannica, Theresa May, legando di fatto ancora una volta la sua permanenza a Downing Street allo stretto raggiungimento di questo obiettivo. In merito al dissenso interno in casa Tory, ha detto: "Naturalmente io ascolto il mio partito. Ma ciò che molti mi chiedono è di portare la Gran Bretagna fuori dall'Ue, ed è ciò che sto facendo".