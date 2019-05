Brexit, partecipazione Gb alle elezioni europee ormai inevitabile

La partecipazione del Regno Unito alle elezioni Europee del 23 maggio è ormai inevitabile, "malauguratamente". Lo ha dichiarato il vicepremier di fatto del governo Tory di Theresa May, David Lidington, a margine di una nuova sessione di negoziati con l'opposizione laburista alla ricerca di un accordo di compromesso sull'uscita dall'Ue in grado di ottenere la ratifica del Parlamento.

L'accordo, anche se dovesse essere trovato, non potrebbe essere a questo punto approvato secondo il vicepremier prima di luglio. "Non ho timori e non ho speranze" per quanto riguarda gli sviluppi della Brexit, "se i britannici restano restano, se se ne vanno se ne vanno", ha laconicamente commentato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, aggiungendo che "rispetto al parlamento britannico, la sfinge egiziana è un libro aperto".