Berlusconi: "Centrodestra unito, non ci saranno defezioni da FI"

Il centrodestra "è unito" e rappresenta "l'unica alternativa alla sinistra". E sebbene alleata con Lega "Forza Italia resta importante". A garantirlo è Silvio Berlusconi, secondo il quale non ci saranno defezioni a favore di Renzi: "Non credo - ha spiegato - che ci siano nostri parlamentari che pensino di avere maggiori possibilità di essere rieletti andando in un altro partito dove comunque verrebbero accolti come transfughi".