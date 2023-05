Ddl Autonomia, Senato: "Bozza non verificata, pubblicata per errore"

Sul ddl Autonomia il Senato chiede scusa per le criticità segnalate.

"Una bozza provvisoria, non ancora verificata, sul disegno di legge è stata erroneamente pubblicata online - si legge in una nota di Palazzo Madama -. Il Servizio del Bilancio si scusa con la stampa e con gli utenti per il disservizio arrecato". Poche ore prima infatti il Servizio di Bilancio aveva diffuso un documento che metteva in guardia su alcune criticità presenti nel provvedimento, tra cui il rischio di disparità economiche tra le Regioni.