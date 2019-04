25 aprile, Salvini a Corleone per la "lotta alla mafia" | Di Maio: "Via le ombre"

Il riferimento è alla vicenda del sottosegretario ai Trasporti leghista Armando Siri, indagato per corruzione in un'inchiesta su impianti eolici in Sicilia, al quale il Movimento 5 stelle chiede da giorni di fare un passo indietro.



Lo scontro quindi si riaccende nel giorno della festa della Liberazione, in cui Salvini dice "Mi piacerebbe che quella di oggi fosse una giornata di unione, rispetto, memoria, pacificazione nel nome dell'Italia che verrà" sottolineando l'urgenza della lotta alla mafia nel nostro Paese, e il suo collega vicepremier, a margine della cerimonia nella sinagoga romana, ribatte che proprio nel nome di quella lotta Siri deve lasciare la carica di sottosegretario.



Il ministro dello Sviluppo economico lascia intendere che sul caso Siri non intende cedere e dichiara: "Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa, chiederemo a nome del governo che lo faccia, anche al presidente del Consiglio, perché noi lo abbiamo disinnescato in qualche modo, togliendogli le deleghe ma quella è un'indagine di corruzione che riguarda anche fatti di mafia".