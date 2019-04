Caso Siri, Conte: "Prima di decidere voglio ascoltarlo" | Salvini: "Né io né il premier siamo il giudice o l'avvocato"

Conte: "Scelta anche prima della sentenza definitiva" - "Ascolterò il sottosegretario Siri, lo guarderò negli occhi e prenderò le mie decisioni tenendo conto del principio di innocenza a cui come giurista sono molto sensibile. Tuttavia preciso che esiste un principio di etica pubblica, per cui è possibile prendere una decisione politica anche prima di una sentenza definitiva", ha aggiunto il premier.



"Posizione del M5s legittima come per De Vito" - "La posizione del M5s su Armando Siri - ha poi sottolineato Conte - è legittima. Anche su Marcello De Vito hanno assunto posizioni drastiche e io stesso ho dichiarato che, pur nel rispetto del principio di innocenza, quella posizione era legittima".



Salvini: "Piena fiducia nella magistratura" - Il premier Conte, ha sottolineato Salvini, "non ha chiesto" le dimissioni del sottosegretario Siri. "Ho piena fiducia nella magistratura e sono sicuro che faranno il loro lavoro bene e nel più breve tempo possibile. Siamo in un Paese civile dove non si è colpevoli o innocenti in base a un'occhiata. Né io né il premier - ha aggiunto - facciamo il giudice, l'avvocato o il magistrato".



Di Maio: "La Lega allontani Siri o inizio a preoccuparmi" - Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, però continua a chiedere l'allontanamento del sottosegretario. "Io e Salvini - ha detto - abbiamo fatto insieme grandi cose di governo, e abbiamo fondato questo governo sul rapporto di fiducia. Quello che stiamo chiedendo sul caso Siri è un ulteriore atto di fiducia, che va rinnovata con gesti concreti: se la Lega non c'entra niente con queste accuse, dimostri la propria estraneità dai fatti allontanando Siri dal governo, perché altrimenti comincio a preoccuparmi a vedere Salvini e la Lega difenderlo a spada tratta".



"Resti in panchinea in attesa di dimostrare estraneità a fatti" - "Sono sicuro - ha proseguito Di Maio - che sarà innocente, ma fino a quel momento, visto quello che sta uscendo dalle intercettazioni telefoniche, deve restare in panchina e aspettare di risultare estraneo dalle accuse che gli sono state mosse".