La sorella di Chiara Ferragni vola in America dal fidanzato per tre giorni

La coppia in visita alla città di Chicago mostra momenti felici, appassionati e divertenti tra selfie, video e tenerezze reciproche. E festeggia in anticipo il compleanno del fidanzato della sorella di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni vola in America da Matteo Napoletano per tre giorni intensi d’amore.

Dopo giorni di paura per il ricovero improvviso di Fedez che aveva tenuto tutta la famiglia con il fiato sospeso, ora finalmente arrivano momenti felici anche per Valentina Ferragni. La sorella di Chiara Ferragni è volata a Chicago per trascorrere un po’ di tempo con il fidanzato Matteo Napoletano che vive negli Usa. “Sono stati tre giorni intensi, stupendi, pieni di emozioni. Ci vediamo presto amore” scrive postando l’ultimo bacio in aeroporto prima di ripartire per l’Italia.

“Ti manca proprio l’Italia” Valentina Ferragni ha documentato il suo lungo weekend con Matteo Napoletano a Chicago tra giri in bicicletta, gite ai musei, selfie per le strade della città, spettacoli teatrali, fast food, cene romantiche e passione infinita. “Mangia pasta e pizza alle 11 del mattino. Ti manca davvero l’Italia Matteo” scrive l’influencer postando gli scatti del modello a tavola. E poi ancora tra le risate aggiunge: “Pizza, pasta e cappuccino… poi squaraus per tutti e due”.