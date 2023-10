Dimissioni in vista per Fedez, ricoverato da una settimana al Fatebenefratelli di Milano.

A quanto riporta Adnkronos i risultati degli ultimi esami ai quali è stato sottoposto sarebbero buoni e farebbero sperare in un ritorno a casa nelle prossime ore. Il rapper era stato portato d'urgenza in ospedale per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna, seguita da un nuovo sanguinamento.