Valentina Ferragni annulla i suoi impegni

Per Fedez è ancora difficile quando arriverà il momento delle dimissioni. Ogni giorno passato però senza nuovo problemi è un passo verso la ripresa. Che la situazione sia però ancora tale da non permettere di allentare la tensione lo dimostra il fatto che Valentina Ferragni ha deciso di annullare gli impegni che aveva a breve, per stare vicina alla sorella Chiara. "Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi - ha scritto in una storia Instagram - ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia". Ha poi postato delle foto in cui compare con la nipotina Vittoria.