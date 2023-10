L'influencer ha ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito Fedez. Il rapper è ricoverato da giovedì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna . "Vi leggo e vi sono grata", ha scritto la moglie su X. Un post che ha subito fatto il pieno di like e commenti.

Chiara Ferragni in questi giorni è sempre stata in ospedale al fianco del marito. Ieri, sempre scortata dalla sua guardia del corpo, ha portato per la prima volta il figlio Leone dal papà, evitando di commentare le condizioni del rapper. L'artista ha trascorso mercoledì un'altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un’endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni.