La cronologia fornita in passato dallo stesso Totti sulla sua storia con Noemi riscontra qualche incongruenza. Nel settembre 2022 l'ex calciatore aveva raccontato di conoscere già Noemi, ma aveva collocato l'inizio della relazione vera e propria in un momento successivo. "La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022", aveva spiegato. Secondo quella versione, quindi, nell'autunno 2021 tra i due ci sarebbe stata ancora soltanto una conoscenza.