Bastian Müller, le foto del neo marito di Ilary Blasi
© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...
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© Instagram @ilaryblasi
Una foto di famiglia scattata a Disneyland Paris e pubblicata su Instagram da Ilary Blasi torna al centro del giallo che la vede coinvolta insieme a Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. È il 29 settembre 2021 e l'ex capitano della Roma posa nel parco divertimenti francese insieme all’ex moglie e alla figlia Isabel. Sorridono davanti all'obiettivo, durante una vacanza che all'epoca non lasciava intravedere pubblicamente la crisi che pochi mesi dopo sarebbe esplosa definitivamente.
A distanza di cinque anni, però, quello scatto assume un significato diverso. Il motivo è una dedica pubblicata da Noemi Bocchi, che il 13 settembre ha celebrato la relazione con Totti scrivendo: "5 anni di noi. Ti amo" con una torna che rappresentava il 13, ovvero il 13 settembre. Una frase già finita al centro del gossip perché, facendo il conto a ritroso, porta proprio al settembre 2021.
Ed è in questo contesto che la foto pubblicata da Blasi torna a fare discutere. Se i cinque anni indicassero davvero l'inizio della relazione sentimentale, Totti sarebbe stato già legato a Noemi nelle stesse settimane in cui appariva ancora pubblicamente accanto a Ilary. La separazione, infatti, sarebbe diventata ufficiale soltanto molti mesi dopo, l'11 luglio 2022, quando Totti e Blasi annunciarono con due comunicati distinti la fine del loro matrimonio dopo vent'anni insieme.
La cronologia fornita in passato dallo stesso Totti sulla sua storia con Noemi riscontra qualche incongruenza. Nel settembre 2022 l'ex calciatore aveva raccontato di conoscere già Noemi, ma aveva collocato l'inizio della relazione vera e propria in un momento successivo. "La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022", aveva spiegato. Secondo quella versione, quindi, nell'autunno 2021 tra i due ci sarebbe stata ancora soltanto una conoscenza.
Ilary Blasi ha invece raccontato una versione differente della fine del matrimonio. Nel documentario uscito nel 2023, e successivamente nel libro "Che stupida. La mia verità", la conduttrice ha ricostruito i mesi in cui aveva iniziato a sospettare che il marito frequentasse un'altra donna. Secondo il suo racconto, una serie di indizi l'avrebbe poi portata a scoprire il legame con Noemi Bocchi. Ilary ha più volte parlato apertamente di tradimento, mentre Totti ha sempre contestato l'idea di essere stato il primo a rompere il patto matrimoniale. È proprio alla luce di queste due ricostruzioni contrapposte che la vecchia foto di Disneyland acquista oggi nuovo peso mediatico.
A riaccendere ulteriormente l'attenzione sulla vicenda è anche l'arrivo del nuovo libro di Francesco Totti, "Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo", scritto insieme ad Alessandro Alciato. "Di me si è sempre saputo tanto. Ma non tutto", ha scritto Totti annunciando il volume. L'ex capitano promette di raccontare "le mie verità, senza filtri", ripercorrendo anche gli anni successivi al ritiro dal calcio e i cambiamenti che hanno segnato la sua vita privata.
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