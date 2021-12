Nuove coppie del 2021, ecco i vip che hanno trovato l'amore

Instagram

Dopo la rottura con Gigi D'Alessio, il gossip è si è scatenato intorno ad Anna Tatangelo nel tentativo di capire se il suo cuore fosse tornato a battere per qualcuno. Lei ci ha provato a glissare e nascondersi, ma alla fine è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, il rapper Livio Cori. Intanto anche il suo ex ha iniziato una nuova storia con la sua giovane fan Denise Esposito. Ma non sono gli unici vip ad aver trovato l'amore nel 2021...