Francesco Montanari allo scoperto con la nuova fiamma dopo la separazione da Andrea Delogu

Un nuovo amore per Francesco Montanari dopo la rottura (peraltro mai annunciata pubblicamente) con Andrea Delogu . Sul red carpet dei premi Cinemagia Movie 2021 l'attore si è presentato con Federica Sorino , ufficializzando una relazione che sembra vada avanti ormai da qualche mese. Affiatatissimi e sorridenti hanno posato davanti ai flash per dichiarare il loro amore.

Le fan di Montanari dovranno mettersi il cuore in pace: dopo la fine del matrimonio con la Delogu l'affascinante attore ha già il cuore di nuovo impegnato. Con la Sorino la sintonia è perfetta. Pare che durante la serata di gala non si siano mai tolti gli occhi di dosso né allontanati per un attimo, tra sussurri, sguardi complici e qualche bacio. I testimoni parlano di lui come di un cavaliere perfetto, e lei totalmente incantata.

Per Francesco quindi è un nuovo inizio, dopo la chiusura della storia non sempre lineare con Andrea. Del resto pare che anche lei abbia già voltato pagina tra le braccia del modello Luigi Bruno. Ma, a differenza del suo ex, la conduttrice non è ancora pronta per le presentazioni ufficiali.

