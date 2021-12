Paola Caruso allo scoperto, ecco chi è il politico con cui fa coppia

E' partita per una fuga al caldo alle Maldive, e per i primi giorni Paola Caruso ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Che fosse in dolce compagnia era evidente, ma su chi fosse il cavaliere non c'erano informazioni certe. Alla fine la showgirl è uscita allo scoperto, fotografandosi durante una cena romantica con Paride Mazzotta, politico ed imprenditore pugliese con cui fa coppia dall'estate.

Leggi Anche Paola Caruso come una sirena in vacanza alle Maldive

Tra giornate trascorse in spiaggia e brindisi a lume di candela, quella di Paola e Paride sembra una favola d'amore. Si concedono pochi scatti di coppia, ma le immagini sono pura poesia. Leggendo le risposte della showgirl ai commenti dei follower, si capisce che la coppia sta insieme dall'estate e che le cose tra loro vanno a gonfie vele. Lui è consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Lecce. Sui social è riservato, e si espone poco sulla vita privata preferendo pubblicare immagini relative al suo lavoro o alla sua passione calcistica per la Juve.

Leggi Anche Paola Caruso bombastica in costume fa sciogliere la neve

La Caruso, al contrario, su Instagram fa faville postando foto sexy e provocanti dalle spiagge assolate. Bikini mozzafiato e pose seducenti sono all'ordine del giorno. Ha scelto il paradiso tropicale per uscire allo scoperto con il nuovo amore, e ha raccolto anche la benedizione del suo ex, Dario Socci. "Paola auguri, Ti auguro il meglio, davvero. Non dare peso alle mille cattiverie che scrivono. Verrai sempre criticata, qualsiasi sia la tua scelta. Un abbraccio", ha commentato il pugile sotto le foto della showgirl e Mazzotta. "Grazie mille Dario... tu lo sai come me" ha replicato lei che ai commenti aspri ha imparato a non dare peso: è troppo impegnata a godersi il suo nuovo amore.

Potrebbe interessarti anche: