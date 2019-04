Natasha Stefanenko compie 50 anni, guarda che sorpresa!

I festeggiamenti per i 50 anni iniziano di primo mattino per Natasha Stefanenko: appena sveglia trova ad aspettarla una festa a sorpresa organizzata per lei dal marito e dalla figlia Sasha. Palloncini dai colori pastello con appese le foto di famiglia, una tavola imbandita con biscotti e tanti tipi di tè, gli auguri cantati a squarciagola da Luca Sabbioni... gli ingredienti per una festa speciale ci sono tutti!