La settimana delle stelle

Le coppie vip protagoniste del gossip, da quelle in guerra a quelle ritrovate.

Ci sono ovviamente Francesco Totti e Ilary Blasi, con il calciatore che porge un ramoscello d'ulivo riconsegnando le borse ma lei non molla i Rolex. Anche Wanda Nara e Mauro Icardi sono ai ferri corti: lui l'ha licenziata da manager ma poi festeggiano insieme il compleanno di Isabella. Si separano, ma in ottimi rapporti, Francesca Neri e Claudio Amendola. Ambra e Francesco Renga, che sono ex già da un po', non esitano a mostrare la loro complicità. Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra essere tornato il sereno, proprio come tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che a Londra sono innamorati come ragazzini.