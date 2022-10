Laura Pausini festeggia la prima comunione della figlia Paola

Laura Pausini ha condiviso le immagini più belle della giornata e ha scritto: "La prima comunione di Paola. 'L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi.' (Papa Giovanni Paolo II) Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace. Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore". Per la giornata di festa ha scelto un abito al ginocchio chiaro con una delicata fantasia a fiori rossi. Sua figlia invece aveva un vestito bianco in pizzo sangallo.

La famiglia di Laura Pausini

Laura Pausini fa coppia dal 2003 con il chitarrista e produttore artistico Paolo Carta e 9 anni fa è nata Paola (ma lui ha altri 3 figli da un matrimonio precedente). "Siamo innamorati come il primo giorno", ha scritto la cantante per festeggiare il loro 17esimo anniversario insieme. Non si sono mai sposati e per ora stanno bene così: "Credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente", ha detto la star della musica. Aggiungendo che, eventualmente, le nozze arriveranno quando la loro bimba sarà abbastanza grande da poter vivere appieno e conservare il ricordo di un giorno tanto speciale.

La polemica su "Bella ciao"

Qualche settimana fa Laura Pausini è finita nell'occhio del ciclone per essersi rifiutata di cantare "Bella Ciao" in un programma della tv spagnola. "E' una canzone politica e io non voglio cantare brani politici" si era giustificata. Sul web è stata duramente attaccata ma lei si è difesa: "Aborro il fascismo, ma il brano è troppo strumentalizzato". La polemica ha tenuto banco a lungo e spaccato l'opinione dei follower. Poi, come sempre, la tempesta è scemata ed è rimasto il grande affetto dei fan, che si sono stretti a lei in un abbraccio nel giorno della comunione di Paola.