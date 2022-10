Wanda Nara licenziata, Mauro Icardi blocca l'assegno

Non bastava il gossip argentino sul flirt della modella con il rapper L-Gante e la rabbia del bomber per la separazione. Ora anche i media turchi parlano di Wanda Nara e Mauro Icardi in chiave scandalistica: pare che lui l’abbia rimossa dal suo ruolo di agente e le abbia negato la commissione per l’arrivo nella squadra di Istanbul. Wanda Nara si gode la nuova passione, ma vede sfumare il compenso da un milione di euro.

Nara-Icardi-L-Gante, il triangolo no

La telenovela di Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo le indiscrezioni turche, il calciatore avrebbe dato il ben servito alla sua agente dopo che lei si è fatta beccare a letto con L-Gante. La frequentazione con il rapper pare vada avanti da settimane e, da quando Wanda Nara ha dichiarato ufficialmente la separazione da Mauro Icardi, i due non si nascondono nemmeno. Il calciatore, approdato a Istanbul a settembre, ha tentato subito di correre ai ripari, inseguendo la moglie in Sudamerica con l’avvocato. Ma sarebbe tornato senza ottenere il risultato sperato, nonostante – secondo il racconto di lui – insieme siano stati bene in Argentina.

Wanda torna in Turchia ma riceve il benservito

Dopo 30 giorni lontana da casa, Wanda Nara è tornata in Turchia a riabbracciare i suoi figli, ma su Mauro Icardi nessun commento. Lui invece sì avrebbe reagito. La prima mossa sarebbe stata il licenziamento dal ruolo di agente. E avrebbe negato alla ex il compenso da un milione di euro stabilito per il suo passaggio al Galatasaray. Certo che se anche il rapporto di lavoro tra i due è compromesso, gli attriti saranno ancora maggiori. Intanto, i possibili sostituti manager gongolano e si fanno avanti con l’argentino.

Fattura illegittima

Secondo le indiscrezioni turche, Wanda Nara avrebbe inviato la sua fattura da procuratrice al Galatasaray. Ma Mauro Icardi avrebbe fatto sapere di averla licenziata e quindi il suo compenso a questo punto risulterebbe illegittimo. Wanda Nara, che ha fatto da manager al calciatore in tutti questi anni di matrimonio, sarà sicuramente restata di stucco. Nei giorni scorsi aveva detto di aver sempre fatto bene il suo lavoro: “A volte ci sono intermediari nel processo di trasferimento, ma io sono stata l'unico rappresentante nel trasferimento di Mauro in Turchia. Solo io. Possono dire quello che vogliono su di me, ma faccio sempre del mio meglio nel mio lavoro”. Ora se non le arriveranno i soldi del passaggio del calciatore a Istanbul c’è da scommettere che non la prenderà bene. Del resto, si può sempre rivalere chiedendo un assegno di mantenimento da favola…