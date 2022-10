Wanda Nara e Mauro Icardi insieme alla festa di Isabella

Posano felici e sorridenti accanto alla loro bambina che spegne 6 candeline. Per il bene dei figli mostrano serenità ma tra di loro pare che la situazione sia ancora tesa. I commenti social e le didascalie sono rivolti solo alla loro secondogenita, il resto per un giorno non conta. La festa ovviamente è in grande stile come è nella tradizione della famiglia Nara-Icardi e tutti i fratelli sono presenti.

Le dediche di mamma e papà

Wanda Nara e Mauro Icardi sui social scrivono le loro dediche alla piccola Isabella. “Felice compleanno principessa, 6 anni di puro amore e allegria, ti amo molto, papà” scrive il calciatore e la modella argentina commenta sotto il post del suo ex: “Principessa” con un cuoricino. Poi anche lei posta foto: “Buon compleanno alla mia piccola Isabella, una persona che illumina la nostra vita con la sua gioia e personalità, così bella. Che tu possa continuare a crescere sempre così felice e sana. Sei la mia piccola principessa e lo sarai sempre, non importa quanto cresci. Ti amo vita mia con tutto il mio cuore, mamma”. Poi a fine giornata Wanda Nara pubblica altre foto, questa volta senza Mauro Icardi, ma sono con i bambini e riassume la giornata di festa per la sua ultima figlia: “Abbiamo concluso così il compleanno di Isi in Turchia. La mia bambina non potrebbe essere più felice. Dalla mattina in cui ha viaggiato sul pullmino pieno di palloncini, la colazione con i suoi compagni, i giochi nella nuova casa delle bambole e la cena in famiglia con la sua seconda torta, come voleva lei. Spero che tu viva una vita piena di sogni e spero di poter realizzare tutti i tuoi desideri o accompagnarti a realizzarli. Ti amo farfallina mia più bella”. Insomma, per la felicità di Isabella Wanda Nara e mauro Icardi hanno messo da parte le tensioni della separazione e si sono ritrovati per la gioia della piccolina.

Stessa casa per Wanda Nara e Mauro Icardi?

Non è chiaro se la coppia viva sotto lo stesso tetto a Istanbul, dopo che lei è rientrata dall'Argentina. Secondo le indiscrezioni argentine, Wanda Nara avrebbe trovato un nuovo appartamento in Turchia per stare vicina ai figli ma lontana da Mauro Icardi. Nelle immagini postate la modella pare essere nella dimora turca insieme ai bambini. Per il giorno del compleanno di Isabella si vede il calciatore sul pullmino insieme ai ragazzi per accompagnarli a scuola. Il giorno successivo è il turno di Wanda Nara che è seduta insieme ai figli che sono travestiti per la festa scolastica di Halloween. Che il calciatore e la manager abbiano già cominciato a stabilire i turni per la gestione dei figli?

Wanda Nara è ancora la procuratrice di Mauro Icardi?

Nessun commento da parte di Wanda Nara sul suo ruolo professionale come manager del calciatore Mauro Icardi. Si teme infatti che la separazione e gli attriti (lui è furioso e non ha accettato l’addio della moglie e tanto meno la nuova relazione di lei con il rapper L-Gante) si possano riversare anche sul lato lavorativo. In Turchia gira voce che il bomber del Galatasaray abbia licenziato Wanda Nara dal suo ruolo di procuratrice e che le abbia negato un compenso da un milione di euro dovuto all’ingaggio nella squadra di Istanbul. Nessuna ufficialità e si attendono sviluppi per capire se il calciatore sia a caccia di una nuovo manager (durante tutti gli anni di matrimonio lo era stata Wanda Nara).