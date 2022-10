La settimana delle stelle

La settimana si è aperta con il gender reveal party con cui Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato di aspettare un maschietto.

Alla festa c'era anche Michelle Hunziker che pare si stia riavvicinando in questi giorni all'ex marito Tomaso Trussardi . Francesco Totti è stato paparazzato per la prima volta mano nella mano con Noemi Bocchi , la sua nuova fiamma. Nel frattempo Ilary Blasi esce a pranzo con i familiari e sui social manda frecciatine al suo ex...