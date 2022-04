La settimana delle stelle

Una settimana di festeggiamenti per i vip.

Ad aprire le danze ci hanno pensato Brooklyn Beckham e Nicola Peltz con il loro matrimonio da sogno a Miami che ha tenuto banco sulle pagine di gossip. Flavio Briatore ha compiuto 72 anni e ha brindato con il figlio, i collaboratori e la ex moglie Elisabetta Gregoraci . Party di compleanno anche per Tina Kunakey : tra gli ospiti anche Deva Cassel , la figlia che suo marito ha avuto dalla ex Monica Bellucci . Carolina Marconi ha celebrato la sua rinascita dopo la malattia e ha spento le candeline in viaggio a Parigi con il fidanzato.