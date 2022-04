La rinascita di Carolina Marconi dopo la malattia, in vacanza a Parigi con il fidanzato

Ma lei ha affrontato la dura battaglia con grinta e determinazione, senza mai perdere il sorriso e la speranza. Al suo fianco in ogni momento, anche i più difficili, c'era il compagno Alessandro Tulli , accanto a lei anche ora che il peggio è passato. L'ex gieffina è tornata alla vita di sempre, e per festeggiare i suoi 43 anni ha scelto Parigi, dove è volata insieme al suo amore.

"Attenti a quei due a Parigi", scrive Carolina postando le foto di coppia con Alessandro. #grataallavita #leggerezza #rinascita sono gli hashtag che usa per raccontare la sua vacanza romantica sui social. Non si fa mancare nulla, dal brindisi sotto la Torre Eiffel al giro sul Bateau Mouche, dalla scalinata di Montmartre alla vista magnifica dal belvedere del Sacré Coeur, perfino il lucchetto a forma di cuore con scritto sopra il nome suo e del suo compagno. Sempre sorridente e spensierata, super chic vestita di bianco con il basco in testa alla parigina.

Con Tulli scherza spensierata, lo stuzzica e lo provoca. In aereo la Marconi gli disegna in faccia dei puntini con il lucidalabbra, arrivati a destinazione gli domanda: "E' bella Parigi?" e lui, con aria di finta sufficienza: "E' bella ma Roma... San Pietro, il Colosseo, il Capitano... non si batte". Del resto di essere complici e affiatati l'hanno sempre dimostrato. Pochi giorni fa lui ha compiuto 40 anni e lei l'ha sorpreso con un party strepitoso, chissà cosa avrà in serbo per celebrare la sua amata? La giornata è iniziata con una ricca colazione a letto, e se è vero che il buongiorno si vede dal mattino...

