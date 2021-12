Per Carolina Marconi un Natale d'amore: "Acciaccata, ma grata alla vita"

E' stato un Natale speciale quello di Carolina Marconi. Un Natale di serenità e rinascita dopo la malattia. Lei ha voluto condividere la sua gioia postando su Instagram un serie di scatti familiari, in cui è insieme a Leonardo e ai loro due adorati cagnolini. Per l'occasione Carolina si è messa in posa senza alcuna parrucca e con in testa un cerchietto con corna da renna, chiudendo il messaggio con: "Siate felici con amore. La vostra Pelatina".