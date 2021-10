Carolina Marconi: "Pronta a rinascere, nuda come quando sono venuta al mondo"

Tgcom24 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Della sua malattia ha mostrato tutto. Ora nuda come quando è venuta al mondo si racconta ai suoi follower, invitando le donne a fare prevenzione. “Questa sono io oggi… - scrive Carolina Marconi - Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi”.