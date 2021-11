Carolina Marconi sta recuperando le forze: "Vi racconto la mia battaglia"

Carolina Marconi ha terminato la chemioterapia e, ora che i dolori alle ossa sono passati e si sente un po' meglio, racconta la sua battaglia ai follower. Il look da "soldato Jane", la festa in reparto, la gratitudine e la speranza... non tralascia nessun dettaglio di quella giornata incredibile, "una data importante che ricorderò sempre".

Leggi Anche Carolina Marconi ha finito la chemio: la festa della guerriera

L'ultima chemio è stata tosta e il recupero lento, ma Carolina non rinuncia a condividere la sua gioia e a raccontare tutto a chi l'ha sempre seguita e sostenuta via social. "Quel giorno ero molto emozionata e preoccupata al tempo stesso... volevo vestirmi carina con un colore dell'abito verde militare per sentirmi un po' Soldato Jane… subito però smontata da Ale il quale appena mi ha visto ha detto: 'ma ti sei vestita al buio?'", scrive.



E proprio il fidanzato le ha fatto un bello scherzo: "Mi dice di avere un appuntamento di lavoro e non poteva accompagnarmi" racconta la ex gieffina, che confessa di non aver preso per niente bene la notizia. "Non ci potevo credere... mi aveva abbandonato nel momento più importante... Per tutto il viaggio in taxi non ho fatto altro che insultarlo" confida. Ma poi arriva la bella sorpresa, lui non l'aveva per niente abbandonata ma anzi: "Aveva portato nella sala insieme a mia cugina Pamela pasticcini ed una bottiglia da stappare per tutti gli infermieri".

Leggi Anche Carolina Marconi mostra i segni dell'operazione al seno



"Questo percorso mi ha insegnato tanto, soprattutto ho capito che la forza, la determinazione e lo spirito di come affronti la battaglia hanno un ruolo troppo importante... la testa abbinata al cuore sono sempre un binomio vincente", scrive la Marconi ringraziando chi l'ha aiutata in ogni momento, dalla famiglia al personale sanitario.

Ora per lei è tempo di pensare al futuro e alla realizzazione dei suoi sogni, prima di tutti quello di avere un bambino. La lotta è stata dura ma la positività non l'ha mai abbandonata e adesso è pronta per ricominciare a vivere: "Ragazzi non si molla un ca**o perché la vita è troppo bella... sarà la fine di un faticoso percorso ma l'inizio di una seconda possibilità... di una seconda vita e me la vorrò godere fino in fondo sempre con il sorriso stampato sul mio volto... mi prometto di essere felice".

Potrebbe interessarti anche: