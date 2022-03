Carolina Marconi: “Non posso adottare un bambino perché ho avuto un tumore”

La battaglia di Carolina Marconi contro il brutto male che l’aveva colpita è stata interamente social: mostrando le sue sofferenze e i dolori che ha dovuto affrontare ha aiutato tanti fan. Anche ora si confida con i follower, ma purtroppo non ha buone notizie da dare: “Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà… ma purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita”.

Leggi Anche Carolina Marconi ha finito la chemio: la festa della guerriera

La Marconi si fa portavoce di chi è nelle sue condizioni: “Più di 900mila persone in Italia guarite di tumore non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia e per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere... una vera e propria discriminazione”.

E poi lancia il suo appello: “Ci sono paesi come Francia, Olanda, Lussemburgo, Portogallo, Belgio che hanno aderito al riconoscimento del Diritto all’oblio oncologico con l’obiettivo di ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia – scrive sui social – L’associazione Aiom lancia una campagna per richiedere all’Italia di adeguarsi garantendo i diritti degli ex pazienti. Abbiamo raccolto fino ad oggi 24mila firme. Lo scopo è il raggiungimento di più di 100.000 firme che verranno poi portate al Presidente del Consiglio per chiedere l’approvazione della legge”. E conclude con un motto chiaro: “Noi non siamo il nostro tumore”.

Ennesima doccia fredda per Carolina Marconi: "Voglio un figlio ma..." Instagram 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 3 di 29 Instagram 4 di 29 Instagram 5 di 29 Instagram 6 di 29 Instagram 7 di 29 Instagram 8 di 29 Instagram 9 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Carolina Marconi Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: