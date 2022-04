Fabrizio Corona definì i Ferragnez “ebeti”: a processo

Anzi. Scatta l’imputazione coatta per Fabrizio Corona che aveva definito i Ferragnez “ebeti” durante un’intervista in cui faceva riferimenti anche alla figlia di Chiara (la Ferragni era in dolce attesa). L’influencer e il rapper hanno querelato l’ex re dei paparazzi per le parole utilizzate nel 2020 a loro danno e il giudice, come riporta il “Corriere della Sera”, ha respinto l’archiviazione: “Attaccata gratuitamente la dimensione personale, di coppia e genitoriale”.

Relax al parco con Leone e Vittoria per Chiara Ferragni. Chiusi gli impegni di lavoro, l’influencer si è concessa un po’ di tempo libero con i bambini tra corse e salti con il primogenito e coccole sulla coperta sull’erba con la più piccolina. Ad accompagnare la Ferragni non c’era il marito Fedez, rimasto a casa in convalescenza, ma una schiera di babysitter e bodyguard pronta a darle man forte con i bimbi.

Per l’epiteto utilizzato si apre la strada dell’udienza preliminare per l’ex fotografo che è in regime di detenzione domiciliare. In un’intervista del 2020 chiesero a Fabrizio “Chi è influente oggi?” e lui rispose: “Fedez e la Ferragni” ma li etichettò come “ebeti” e fece commenti sulla loro vita di coppia aggiungendo di aver programmato il sesso del bebè che Chiara portava in grembo per fini editoriali.

Parole pesanti che gli costarono l’imputazione per diffamazione da parte della coppia. Fedez, pochi mesi fa, ha nuovamente querelato Corona dopo che Fabrizio ha deriso sui social l’ultimo lavoro discografico del rapper dicendo che la prima querela era stata “archiviata”. Il giudice invece non ha affatto archiviato la questione spiegando, come riporta il “Corriere della Sera” che “l’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica" e che, "ridimensionare atteggiamenti come quelli denunciati in grossolane provocazioni proprie del personaggio televisivo, non fa altro che legittimare comportamenti offensivi destinati a moltiplicarsi e a ripetersi”.

