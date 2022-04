Chiara Ferragni senza sosta, fuori a pranzo con gli amici

Dopo le lunghe giornate a dividersi tra la camera d’ospedale con Fedez e il parco con i bambini, ora, ritornata una sorta di normalità in famiglia, riprende gli appuntamenti di lavoro e non solo. Shooting, pranzi, cene, riunioni, post, video e tanto amore per il marito e i suoi figli. Ma come fa a far tutto? E tra un impegno e l’altro riesce anche a concedersi un pranzo fuori con gli amici. Tra uno scatto e l’altro…

Il segreto sarà quello di organizzarsi e conciliare tutto. Del resto, un momento di relax con gli amici si può trasformare anche in un’occasione ideale per scattare foto e promuovere post. Chiara Ferragni può far tutto contemporaneamente. E così eccola al ristorante in centro a Milano con Veronica Ferraro, dopo aver pubblicato gli scatti in shorts e top con capezzoli a vista. Stivaloni neri e gambe nude, giubbino in montone e niente reggiseno, l’influencer sa come attirare l’attenzione. Poi via di fretta con il bodyguard pronto a farla correre indisturbata da un’altra parte della città.

