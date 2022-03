I primi passi di Vittoria Ferragnez (in attesa del ritorno a casa di papà Fedez)

Leggi Anche Chiara Ferragni pensa alla serenità dei figli, giornata al parco con Leone e Vittoria

Chiara, in tuta verde, ha portato i figli a prendere una boccata d'aria insieme a sua madre Marina. Un po' di allegria e di svago è quello di cui piccoli hanno bisogno con il papà in ospedale. Li accompagna sulle giostre e cerca di farli divertire, con Vittoria che regala sorrisoni e Leone che invece appare un po' insofferente. Lei ce la mette tutta per regalare tranquillità, in un momento così difficile per tutta la famiglia.

Leggi Anche I Ferragnez tornano a sorridere, è il compleanno di Leone

Leone ormai è un ometto e anche Vittoria cresce a vista d'occhio. Con la sua gonna di tulle rosa sembra una bambolina mentre muove i primi passi all'aria aperta. Il 23 marzo ha compiuto il suo primo anno, ma i festeggiamenti sono stati annullati. Fedez è stato ricoverato il giorno prima e ha subito un'operazione all'addome molto delicata. Tra poco però sarà a casa e allora sarà festa doppia.

Potrebbe interessarti anche: