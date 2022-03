Valentina Ferragni fa shopping con il busto dopo l'infortunio

Lei però non si lascia abbattere dall'imprevisto, e continua la sua vita piena di impegni come se niente fosse. Lo shopping con l'amica è un appuntamento a cui non mancare, e l'influencer sceglie di sfoggiare il dispositivo medico come accessorio fashion. I paparazzi l'hanno sorpresa a spasso in centro a Milano, sorridente e spensierata come sempre.

Il body shaming sui social, il tumore benigno che le è stato rimosso dalla fronte, i fibromi al seno... Valentina è abituata ad affrontare le sfide con il sorriso, ed è così che affronta la ripresa dopo essersi fratturata il coccige. Dovrà portare il bustino per qualche settimana e non lo nasconde, anzi lo sfoggia durante la passeggiata in centro a Milano, lasciandolo spuntare dai jeans. Top attillato, bomber leggero e sneakers: un look casual per l'influencer in giro con un'amica e il cane Pablo. I flash dei paparazzi sono tutti per lei.

