Flavio Briatore compie 72 anni, festa in pizzeria con Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ha compiuto 72 anni e ha brindato con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco in pizzeria a Milano circondato dall’affetto dei suoi stretti collaboratori. “Grazie a tutti: ho ricevuto una montagna di auguri e mi ha fatto molto piacere – ha detto in un video social – Auguro a tutti tanta felicità e tanta salute. Ragazzi, la salute è fondamentale”.

“Solo quando abbiamo dei problemi ci accorgiamo che (la salute, ndr) è fondamentale. Prima pensiamo sempre che succeda a qualcun altro, invece succede anche a noi, per cui riguardatevi, fate i controlli e pensate che senza salute non c’è vita. Ciao ragazzi, vi voglio bene” ha aggiunto nel suo video il manager costretto sulla carrozzina in attesa di guarigione.



Flavio Briatore ha organizzato una serata in uno dei suoi locali. Pizza con i pomodorini per l’imprenditore e una bella torta al cioccolato. Già dal mattino Elisabetta e Nathan Falco gli avevano fatto spegnere una candelina su un dolcetto in camera. Poi la Gregoraci si è dedicata allo shopping nel quadrilatero della moda. Forse ha acquistato un profumo come regalo all’ex marito. E poi in serata finalmente la festa in pizzeria.

