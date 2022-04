Flavio Briatore e le vacanze con la famiglia allargata: a Capri insieme a Falco e Leni

Ma non finisce la famiglia" afferma convinto Flavio Briatore in un'intervista a Repubblica. E lui alla sua, allargatissima, ci tiene parecchio. Le vacanze l'estate scorsa le ha trascorse a Capri con la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci , il loro figlio Nathan Falco , la sua ex fidanzata Heidi Klum e la figlia che hanno avuto nel 2004, Leni , oltre a Tom Kaulitz , il marito della modella. Giura che l'atmosfera tra tutti loro è buona e anche fratello e sorella vanno d'amore e d'accordo.

"La scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme", ha raccontato Flavio. "Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti", ha rivelato.

Leni è nata dalla relazione di Briatore e la Klum, ma lui non l'ha mai riconosciuta legalmente (in accordo con la madre). E' stato

Seal

, musicista e marito di Heidi per tutta l'infanzia di Leni, a crescerla come un padre e l'imprenditore italiano gli è molto grato di aver tirato su una ragazza fantastica: "Io non ho nessun merito in questo" ammette.

"Con lei non ho la relazione 'giorno per giorno' che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno", specifica Briatore. Per la ragazza, anche lei lanciata nel mondo della moda come la madre, ha solo parole di lode: "La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita".



Anche Nathan Falco gli regala soddisfazioni. Per lui Flavio ha già fatto dei piani precisi: "A 14 anni andrà in collegio, la vita a casa è troppo comoda. Lo spingo a seguire le sue passioni", ha detto, raccontando di dedicargli tutto il tempo che può per aiutarlo e sostenerlo.

Se tutto fila liscio è merito anche della Gregoraci, e Briatore glielo riconosce tutto: "E' una mamma bravissima: viviamo a Monaco, a 600 metri di distanza, incastriamo gli impegni in modo tale da essere sempre presenti per nostro figlio, che può stare da chi vuole. E cerchiamo di fare vacanze insieme". La ricetta per la felicità è solo una: "In questi casi l’intelligenza è fondamentale", spiega. E loro dimostrano di averne in abbondanza.

