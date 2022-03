La settimana delle stelle

Il ritorno di fiamma, ancora ipotetico ma sempre più probabile, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino tiene banco tra le pagine di gossip della settimana.

In montagna con tutta la famiglia di lei pubblicano scatti sibillini, ma i paparazzi li riprendono abbracciati. Intanto Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, freschi di rottura, festeggiano insieme il compleanno della figlia Celeste. La più sexy è Giulia De Lellis in topless, ma anche Elettra Lamborghini in bikini non passa inosservata...