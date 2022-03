Per Elettra Lamborghini prova costume e capezzoli a vista a Sharm

Sui social posa in costume bianco che fatica a contenere le sue curve strabordanti e nelle Storie improvvisa una Macarena con un abito giallo scollato sotto il quale si vedono i capezzoli che si muovono sinuosi a ritmo di musica. La 27enne si è concessa una pausa al mare e i follower non si perdono certo gli scorci hot della sua vacanza.

Leggi Anche Elettra Lamborghini tra lingerie sexy, twerking e pose hot con il manichino

Ironizza e nella didascalia della foto che la ritrae con un seducente bikini bianco l’ereditiera scrive “Povero gabbiano” facendo riferimento al tormentone del momento. Elettra sfodera mise seducenti in spiaggia e non, facendo impazzire i fan a caccia di scorci di pelle nuda. La bolognese dal fisico da sballo intriga con le sue pose che accentuano il suo corpo sinuoso e regala sorrisi disarmanti mentre mostra momenti di vacanza. Con lei non c’è il marito Afrojack impegnato alla consolle in Australia.

Ti potrebbe interessare: