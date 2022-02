Elettra Lamborghini sommersa di multe a Buccinasco (Milano): "Non so nemmeno dov'è"

E io non so neanche dov'è, quel giorno ero altrove e poi io so guidare". E' un fiume in piena Elettra Lamborghini che nelle sue dirette Instagram, sventolando le sanzioni arrivate, con la sua solita ironia, se la prende con la vigilessa che ha firmato i verbali delle sue infrazioni stradali. E allo scherno su Buccinasco, comune nel Milanese, risponde direttamente il sindaco Rino Pruiti, sempre via social: "Venga a trovarci, così potrà verificare le contravvenzioni".

Leggi Anche Elettra Lamborghini stella da Madame Tussaud: per lei una statua nel museo di Amsterdam

Elettra Lamborghini in costume, il lato B è pompatissimo Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

D'altronde l'affondo della cantante nei confronti della cittadina era stato perentorio: "Buccinasco, ascoltami bene, ti vieto di farmi le multe, basta, io non sono mai venuta a Buccinasco, non ti permettere mai più. E poi ora sono anche birichini, non è che te la fanno lì, ti arriva a casa, quindi non so neanche com’è successo, magari non ero io. Non va bene, le multe si fanno al momento".