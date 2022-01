Elettra Lamborghini stella da Madame Tussaud: per lei una statua nel museo di Amsterdam

Elettra Lamborghini avrà presto una statua di cera a rappresentarla nel museo Madame Tussauds di Amsterdam . La sua popolarità in Olanda è cresciuta dopo il matrimonio con il noto dj Afro Jack , originario dei Paesi Bassi. Elettra ha posato per oltre tre ore per gli scultori, che hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato tutti i dettagli utili alla realizzazione della statua.

"Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano" ha annunciato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam. "Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, di età media tra i 20 e 25 anni".

Ufficio stampa

La scultura verrà presentata in Italia dalla stessa Elettra a maggio e verrà poi collocata verso l'estate nel museo, nella Music Area, in compagnia di Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber. Il Madame Tussauds di Amsterdam ha aperto nel 1970 in Kalverstraat e si è spostato nel 1991 in Piazza Dam. Tutte le statue vengono realizzate nei Tussauds Studios a Londra. Dopo una o più sessioni di posa nelle quali vengono rilevate più di 200 misure diverse, viene dapprima realizzata una statua in argilla e subito dopo uno stampo in cui viene versata la cera. La statua, alla quale vengono poi applicati dei veri capelli, viene poi dipinta a mano con colori a olio. La creazione della statua di cera richiede dai sei ai nove mesi e ha un costo che si aggira intorno ai 250.000 euro. Circa 20 persone lavorano per la creazione di ogni statua.