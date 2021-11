Il segreto “intimo” di Elettra Lamborghini, guarda che massaggi

“Io le palle di Natale le ho già pronte” scrive postando un’immagine sensuale vestita di rosso con un décolleté esplosivo. Elettra Lamborghini non finisce di stupire i follower con le sue battute irriverenti e ironiche. Si prepara per uno shooting e nelle Stories svela il segreto delle sue curve postando il massaggio al ventre e ai fianchi. Poi mostra il risultato: addome piatto, rotondità al punto giusto e lo slip maliziosamente abbassato per alzare la temperatura social…

Non si può non definirla una bomba sexy. Elettra Lamborghini ha tutte le carte per essere considerata la più sensuale ma è anche tenera, romantica e dolcissima. Posa seducente con un abito rosso natalizio, si muove sinuosa ma non dimentica di fare le coccole alla sua nuova bimba. In casa da poco è arrivata la cagnolina Lea e mamma Elettra le rivolge più attenzioni possibili. Anche sul set si fa accompagnare dal suo quattrozampe mescolando sex appeal e dolcezza.

Per prepararsi allo shooting si lascia massaggiare energicamente il ventre e i suoi fianchi vengono modellati per magia. La Lamborghini abbassa maliziosamente un poco lo slip e scatta una foto ricordo. La temperatura natalizia all’improvviso si fa rovente e i sogni si moltiplicano.

