Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa

Lo ha difeso più volte dagli attacchi e dalle critiche, ribadendo in tutti i modi che il suo fondoschiena non è rifatto e non ha subito lifting, è tutto naturale. Lo ha mostrato semi nudo in outfit improbabili che lo mettevano in risalto e ne accentuavano la rotondità. Ma questa volta ad Elettra Lamborghini è successo l’inaspettato! Un cane le ha morso il didietro e lei sui social racconta l’incidente mostrando i segni rossi…