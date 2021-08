Elettra Lamborghini in bikini a Mykonos: “Ciao da noi 3”

Non è la prima volta che la Lamborghini stuzzica i follower con messaggini in codice che fanno pensare a una cicogna in vista salvo poi negare tutto. Aveva fatto sobbalzare i fan quando un mese fa si era sottoposta a degli esami, poi non è stata bene e tutti hanno cominciato a tenere d’occhio il ventre di Elettra che scherzava sui chili presi o persi. Poi basta un’inquadratura diversa che la prospettiva cambia. Ma come ha scritto un follower: “Se avesse voluto annunciare una gravidanza, vi pare che lo avrebbe fatto così?”.

E allora se per la cicogna (o per l’annuncio della cicogna) dovremo ancora aspettare, non resta che guardare la Lamborghini in bikini al mare. Con il marito Afrojack che la riempie di coccole e attenzioni. Si scattano selfie e video e ogni frame è un momento di estasi per i follower. Elettra si diverte anche a filmare le vicine di ombrellone e quando intercetta un posteriore meritevole lo posta nelle sue Stories accompagnandolo dai suoi sguardi ironici. E poi ecco il suo fondoschiena in bella vista sul mare mentre si rilassa in piscina. Una visione paradisiaca da Mykonos…



