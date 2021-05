Elettra Lamborghini, per il compleanno un mega pranzo con tutta la family

Ha festeggiato con 24 ore di anticipo ma ha organizzato una bellissima tavolata di famiglia. Per i 27 anni di Elettra Lamborghini c’erano quasi tutti: dalla mamma Luisa Peterlongo al papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr, ma mancava la ribelle Ginevra, che anche al matrimonio di Elettra non si era presentata. Un pranzo all’aperto con i parenti più stretti e tanti baci da parte del marito Afrojack. Guarda che festa…

Cantante, ballerina, showgirl e opinionista, la Lamborghini scuote i fan con la sua parlantina ironica e irriverente e toglie il fiato con le sue curve in bella vista e incontenibili. Ma se davanti alle telecamere gioca a fare le sexy e la provocante, è in famiglia che sfodera tutta la sua dolcezza e tenerezza. Per il suo compleanno ha voluto accanto i genitori e i fratelli e con loro ha posato tra le coccole di tutti: sulle gambe della sua “mamacit” e con la mano sulla spalla di papà.

Al suo fianco, sempre il marito Afrojack innamorato perso, che sui social le ha scritto: “Buon compleanno alla persona che preferisco al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”. Dopo i festeggiamenti al ristorante, ora c’è la parte più intima della festa sola con il suo Nick.

