Elettra Lamborghini tiene in mano il seno nudo

“Attention please, annuncio importantissimo” scrive in una storia social per catturare l’interesse dei fan. E l’immagine è decisamente intrigante e spinge i follower a cliccare per vedere: Elettra Lamborghini in posa con addosso un paio di pantaloni e il corpo nudo: il seno tra le mani a coprire i capezzoli. “Ora che ho la vostra attenzione, questo post è solo per ricordarvi che a mezzanotte esce il mio ep Twerking beach”.

Non c’è che dire Elettra sa bene come catturare l’attenzione e ha anche le doti giuste per farlo. Le sue curve ammiccano all’obiettivo e lei scopre e ricopre lasciando i fan senza fiato. Si racconta con naturalezza e ironia riuscendo a conquistare un po’ tutti. Stesa sul letto con addosso soltanto un lenzuolo bianco racconta la sua giornata tra una gran fame, una voglia di schiacciare un sonnellino, i due aerei presi in giornata e una serata scoppiettante in vista. Si lascia truccare il viso mentre è sdraiata sul letto e poi regala i siparietti del suo outfit.

Deve ricevere il premio come miglior docu-reality per “Elettra e il resto scompare” e sceglie una mise sexy come sempre: una tuta in pizzo bianco che lascia intravedere tanti scorci di pelle nuda. “Più mi guardo e più sono f..a. Come il vino, più invecchio e più sono f..a – ripete nelle Stories social - Ho i copricapezzoli, quindi non si vede niente ragazzi”. Eppure, gli occhi dei fan sono puntati sulla scollatura procace e sul fondoschiena, nascosto da un perizoma bianco. Ma lei ride e va oltre. “In camera ci hanno rubato il deodorante, 30 euro di deodorante – ripete tra le risate Elettra – quindi se uccido qualcuno…”. Chi sarà stato il ladro-pistolero?

