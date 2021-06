Elettra Lamborghini, cartoline sexy da Mykonos

"Sto per fare una storia da influencer per farvi vedere sto po' po' de fisichino" dice Elettra Lamboghini nelle Stories, sfoggiando curve da sballo esaltate dal bikini bianco. La cantante è a Mykonos con le amiche e ne approfitta per mandare cartoline sexy ai follower, mostrando i paesaggi da sogno ma soprattutto le sue curve bollenti.

Elettra è una vera bomba sexy sotto il sole dell'isola greca. Lei lo sa bene, e usa tutte le sue armi di seduzione per lasciare a bocca aperta i fan. "Ho un bikini solo per te... ma non mando foto in direct" scrive citando la sua ultima hit, "Pistolero", a corredo di una foto in cui è allungata a bordo piscina, baciata dal sole e con la "leopardanza" in evidenza. Si concede una vacanza da sogno in un resort esclusivo, con piscina interna ed esterna collegate da un tunnel, location ideale per scatti e video sensuali.

Allegria e spensieratezza sono la costante delle notti greche della Lamborghini che, in giro per i vicoli di Mykonos con un'amica, ne approfitta per lanciarsi in un ballo sfrenato. Non manca il suo celebre twerking e ci scappa anche l'incidente hot: scatenata nelle danze Elettra fa svolazzare troppo l'abito bianco che si apre completamente sul davanti lasciando ben visibile l'intimo nero. La sua vitalità è contagiosa e anche alcuni passanti si lasciano coinvolgere nei suoi canti a squarciagola, avvicinandosi forse un po' troppo in epoca covid...

Le storie social di Elettra Lamborghini sono da bollino rosso. La temperatura è molto alta e la cantante in versione cowgirl è quanto di più sexy ci possa essere. Reggiseno luccicante, cappello da western, cintura con la fibbia e forma di stella e pantaloni da cowboy con sotto un paio di calze a rete che lasciano a vista il fondoschiena rotondo. I follower impazziscono e tra loro, come sempre, anche il marito di Elettra, Afrojack che invia le fiamme alla mogliettina...

