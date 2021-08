Elettra Lamborghini in costume, il lato B è pompatissimo

Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un'estate sfrenata e all'insegna del divertimento per Elettra Lamborghini che, dopo la vacanza a Mykonos con il marito e i giorni in Belgio dai suoceri, ora si trova a Monte Carlo. In barca con gli amici le giornate passano veloci tra tuffi in mare e risate ma quando c'è da faticare la cantante non si tira indietro e ci dà dentro con la pompa. In tutto questo non dimentica i follower, ai quali dedica uno scatto social con vista panoramica sul suo lato B.