Elettra Lamborghini alle Maldive per l’anniversario: "Non posso lamentarmi"

E' già passato un anno da quando Elettra Lamborghini e Afrojack si sono detti sì davanti a un nutrito gruppo di amici e parenti, con una cerimonia da sogno sul lago di Como. Per festeggiare la ricorrenza speciale, marito e moglie si sono regalati una seconda luna di miele. Come meta hanno scelto le Maldive, e sulle paradisiache spiagge bianche la cantante posa in bikini sfoggiando le curve strepitose. "Non posso lamentarmi…" scherza con i follower.

Il primo anno da marito e moglie è volato per Elettra e Nick, sempre più affiatati e innamorati. Sdraiati all'ombra delle palme si abbracciano e si coccolano, poi lei posa sola in bikini per la gioia dei follower. Mette in mostra le curve strepitose e la celebre leopardanza, tra posizioni ammiccanti e facce buffe e Afrojack commenta con un: "Bella!" e tanti cuori, orgoglioso della donna sexy e peperina che ha accanto.

Il 26 settembre, a un anno esatto dal fatidico sì, hanno celebrato il loro amore con rispettive dediche e foto amarcord del gran giorno. "Felice primo anniversario Baby. Sono così orgogliosa dell'uomo che sei diventato, hai il cuore più grande del mondo. Tre anni di amore, rispetto e pieni di divertimento. Sono impaziente per il futuro. Ti amo", ha scritto Elettra in inglese. Lui è stato molto più sintetico, condividendo solo uno scatto romantico del giorno del matrimonio, aggiungendo la data corredata da un cuore rosso. A volte per dichiarare il proprio amore non c'è bisogno di molte parole.

