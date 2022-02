La settimana delle stelle

Altro che minestre riscaldate! Nella settimana dell’amore, in tanti vorrebbero rivedere alcuni vip insieme.

E così piovono like sulle immagini di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Dubai o Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si godono un po’ di relax nella spa in Franciacorta come due piccioncini. Nuova love story invece si affaccia sui social: Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni non si nascondono più. Naomi Campbell fa la mamma felice a 51 anni posando in cover con la sua bimba, mentre Benedetta Parodi si diverte nello shopping con la figlia quasi maggiorenne. E poi ci sono le cartoline da New York della Ferragni, quelle dalle Maldive della Calcaterra e da Mauritius della Elia…