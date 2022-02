Benedetta Parodi mamma sprint, guarda lo shopping con la figlia

Vacanze di Natale in Lapponia per Benedetta Parodi e la sua famiglia. Tanto freddo e alcun inconvenienti per la conduttrice televisiva atterrata con il marito Fabio Caressa e i tre figli Matilde, Eleonora e Diego, all'aeroporto di Rovaniemi. Dall'auto a noleggio per 4 persone e non per 5 al disservizio della struttura ricettiva che li lascia soli alla ricerca dei loro bungalow, a meno 15 gradi con bagagli a seguito e ancora abbigliati da città. Ma anche tante meravigliose esperienze, come la slitta trainata dai cani, le aurore boreali, la cavalcata tra i boschi innevati.