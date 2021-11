Benedetta Parodi e Alessandro Enriquez: "Il nostro Thanksgiving all'italiana"

Leggi Anche Il “Friendsgiving” di Elisabetta Canalis è il più sexy del pianeta

Il mondo della moda, della televisione, quello del food e del lifestyle, si sono così uniti per dare valore a questa speciale ricorrenza insieme alla creatività nel rispetto dell’altro perché a tavola, come spesso suggerisce Alessandro "siamo tutti uguali!".

Durante l’appuntamento di Alessandro e Benedetta le splendide voci di Blind, Matilde Caressa, figlia di Benedetta, e Tommaso Partesana, busker di successo, hanno accompagnato gli ospiti: Cristina e Roberto Parodi, Francesco Maccapani Missoni, Candela Pelizza con la sorella gemella Vanessa, Barbara d'Urso, Michela Proietti, Alessandra Grillo, Rosa Cracco, tra i tanti.

Per la preparazione del menù “a la mode” è intervenuto anche il siciliano Tommaso Cannata con una serie di prodotti da forno personalizzati a tema – pani croccanti alla frutta secca, grissini alla barbabietola e impasti lievitati alle verdure.

I tacchini sono stati preparati con una speciale ricetta di Benedetta, che Alessandro ha personalizzato con delle mandorle e pistacchi siciliani per una proposta italianissima!. “La tavola unisce! Non esiste miglior modo di ringraziare e ringraziarsi se non attraverso l’amore per il prossimo, in un’immensa esplosione di colori!", conclude cosi Alessandro Enriquez.