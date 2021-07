Leotta, Parodi e Fontana: vip a caccia di saldi

Vip in vacanza? Sì, ma non tutti. C'è anche chi si gode una Milano mezza vuota e con l'occasione ne approfitta per un giro di shopping approfittando dei saldi. Diletta Leotta è stata parazzata in shorts e cappellino per le vie del centro, come Federica Fontana che ha accompagnato il figlio Noè nei negozi a caccia di occasioni. Tra le vetrine si aggira anche Benedetta Parodi, in cerca di occasioni insieme alla sua Matilde.