Leonardo Pieraccioni in love, guarda le foto social con Teresa Magni

Che non fosse più single, si vociferava da un pezzo.

Più volte negli ultimi tre anni i paparazzi avevano beccato Leonardo Pieraccioni in compagnia della sua nuova fiamma tra passeggiate mano nella mano e atteggiamenti affettuosi. Lui però ci ha tenuto a proteggere il suo amore dal gossip, evitando ogni dichiarazione, uscita pubblica e scatto social. Ci ha pensato lei, Teresa Magni, a fare il grande passo e ufficializzare la relazione. Prima in sordina, timidamente, con uno scatto di schiena, poi (a distanza di mesi) senza mezze misure con una foto che non lascia spazio a dubbi.